Ancora non ne abbiamo abbastanza del binomio auto usata/donna usata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non ce la possiamo proprio fare. Il binomio belle auto belle donne – con queste ultime declassate a mero oggetto del piacere maschile – non muore mai. Non importa se la questione va avanti da oltre dieci anni, case automobilistiche e – nel caso di oggi – concessionarie continuano a sfruttare le stesse immagini e addirittura lo stesso slogan. Nel 2008 vedevamo su un manifesto BMW il volto di una giovane donna ammiccante e leggevamo “You know you are not the first. But do you really care?”, oggi vediamo la pubblicità remake del concessionario Dream Car di Savona con una giovane donna chinata e vista da dietro e lo slogan “Usato garantito Dream Car… sai di non essere stato il primo, ma te ne importa qualcosa?”. LEGGI ANCHE >>> A Ragusa pubblicizzano la mobilità sostenibile con stereotipi sessisti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non ce la possiamo proprio fare. Ilbellebelle donne – con queste ultime declassate a mero oggetto del piacere maschile – non muore mai. Non importa se la questione va avanti da oltre dieci anni, casemobilistiche e – nel caso di oggi – concessionarie continuano a sfruttare le stesse immagini e addirittura lo stesso slogan. Nel 2008 vedevamo su un manifesto BMW il volto di una giovaneammiccante e leggevamo “You know you are not the first. But do you really care?”, oggi vediamo la pubblicità remake del concessionario Dream Car di Savona con una giovanechinata e vista da dietro e lo slogan “Usato garantito Dream Car… sai di non essere stato il primo, ma te ne importa qualcosa?”. LEGGI ANCHE >>> A Ragusa pubblicizzano la mobilità sostenibile con stereotipi sessisti ...

