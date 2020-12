Uomini e donne, Gemma Galgani si conquista il tris di corteggiatori: Tina Cipollari l’attacca (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gemma Galgani si è aggiudicata un tris di corteggiatori a Uomini e donne, motivo per cui Tina Cipollari ha attaccato la dama in studio nella nuova puntata del dating-show di Maria De Filippi. Nel corso della puntata, la Galgani ha ammesso ad un certo punto di esseri innamorata di uno dei suoi tre corteggiatori. Un’ammissione che ha lasciato di sasso Tina, che ha poi silurato Gemma ritenendola ancora una volta illusa dall’amore. Il tutto ha dato vita all’ennesimo battibecco tra le due donne. Scopriamo insieme cosa è accaduto. Gemma Galgani conquista 3 cavalieri a Uomini e donne La dama ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 dicembre 2020)si è aggiudicata undi, motivo per cuiha attaccato la dama in studio nella nuova puntata del dating-show di Maria De Filippi. Nel corso della puntata, laha ammesso ad un certo punto di esseri innamorata di uno dei suoi tre. Un’ammissione che ha lasciato di sasso, che ha poi siluratoritenendola ancora una volta illusa dall’amore. Il tutto ha dato vita all’ennesimo battibecco tra le due. Scopriamo insieme cosa è accaduto.3 cavalieri aLa dama ...

