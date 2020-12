Una fogna esplode all’improvviso e sommerge tutto con gli escrementi: disgusto tra i presenti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’esperienza sicuramente sconcertante quella vissuta da alcuni operai che stavano liberando una fogna; improvvisamente si sono trovati travolti da un’esplosione proveniente dal tombino simile ad un’eruzione vulcanica. Il disgusto è stato tanto anche tra i passanti, che si sono trovati ad essere protagonisti, loro malgrado di una disavventura ripugnante. In una manciata di secondi infatti, dal pozzetto della fognatura sono emersi escrementi e ogni tipo di sostanza di scarto, dall’odore e dalla consistenza nauseabondi. A restituire i dettagli dell’accaduto anche alcune immagini registrate da una telecamera di sorveglianza. Come è avvenuta l’esplosione Il fatto è avvenuto in Cina e dalle telecamere di sorveglianza di un negozio, sono delineabili i dettagli dell’accaduto. I malcapitati protagonisti della vicenda sono ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’esperienza sicuramente sconcertante quella vissuta da alcuni operai che stavano liberando una; improvvisamente si sono trovati travolti da un’esplosione proveniente dal tombino simile ad un’eruzione vulcanica. Ilè stato tanto anche tra i passanti, che si sono trovati ad essere protagonisti, loro malgrado di una disavventura ripugnante. In una manciata di secondi infatti, dal pozzetto dellatura sono emersie ogni tipo di sostanza di scarto, dall’odore e dalla consistenza nauseabondi. A restituire i dettagli dell’accaduto anche alcune immagini registrate da una telecamera di sorveglianza. Come è avvenuta l’esplosione Il fatto è avvenuto in Cina e dalle telecamere di sorveglianza di un negozio, sono delineabili i dettagli dell’accaduto. I malcapitati protagonisti della vicenda sono ...

Un'esperienza sicuramente sconcertante quella vissuta da alcuni operai che stavano liberando una fogna: un'esplosione improvvisa.

S. Teresa, sulla spiaggia riemergono le fosse settiche. Fogna in mare per due giorni -FOTO

Erano almeno dieci anni che il litorale di Santa Teresa di Riva non veniva sferzato da una mareggiata di una tale potenza divoratrice, al punto che domenica domenica le onde hanno risucchiato un’eleva ...

