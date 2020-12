“Torna a Masterchef” Pubblico già in fermento per questa grossa novità della decima edizione Che bomba!

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Gli appassionati di ‘cooking talent’ possono dormire sonni tranquilli, la nuovadi MasterChef andrà in onda molto presto su Sky Uno. Il seguitissimo show che vede gareggiare cuochi da tutta Italia sotto il severo giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha in serbo alcune, oltre a confermare ovviamente un format di grande successo. La prima puntatastagioneversione italiana del talent show di origine britannica andrà in onda giovedì 17 dicembre. Secondo quanto trapelato il programma, che per la prima volta viene registrato in piena emergenza sanitaria, punterà forte sulla leggerezza e la voglia di spensieratezza. In base alla struttura delle precedenti edizioni dovrebbe durare fino a marzo per un totale di dodici puntate. Il promo ...