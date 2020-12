Regeni, i genitori di Giulio: “Ricerca verità in secondo piano, la priorità è stata normalizzare i rapporti con l’Egitto. Si richiami ambasciatore” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Da quando nel 2017 è stato rinviato l’ambasciatore italiano durante il governo Gentiloni uno degli scopi era la ricerca di verità e giustizia per nostro figlio Giulio. Purtroppo questo punto è stato messo in secondo piano dando priorità alla normalizzazione dei rapporti tra Italia ed Egitto”. È la denuncia fatta, nel corso di una conferenza stampa organizzata alla Camera dei deputati, da Claudio Regeni, padre di Giulio Regeni, il ricercatore italiano catturato e torturato a morte dalla National Security egiziana, come ricostruito dai pm di Roma, e poi trovato senza vita lungo l’autostrada del deserto che collega Il Cairo ad Alessandria il 3 febbraio 2016. Nel giorno in cui la Procura ha annunciato la chiusura delle indagini su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Da quando nel 2017 è stato rinviato l’ambasciatore italiano durante il governo Gentiloni uno degli scopi era la ricerca die giustizia per nostro figlio. Purtroppo questo punto è stato messo indandoalla normalizzazione deitra Italia ed Egitto”. È la denuncia fatta, nel corso di una conferenza stampa organizzata alla Camera dei deputati, da Claudio, padre di, il ricercatore italiano catturato e torturato a morte dalla National Security egiziana, come ricostruito dai pm di Roma, e poi trovato senza vita lungo l’autostrada del deserto che collega Il Cairo ad Alessandria il 3 febbraio 2016. Nel giorno in cui la Procura ha annunciato la chiusura delle indagini su ...

repubblica : Caso Regeni, la conferenza stampa dei genitori di Giulio alla Camera - mante : La mancata collaborazione dell’Egitto sull’omicidio Regeni è stata chiara fin da subito e non è mai cambiata. Conti… - veneziana4 : #Regeni i suoi genitori chiedono a #conte: cosa state facendo per la verità? Difficile chiedere a uno come Conte la verità, molto difficile - Noovyis : (Regeni, i genitori di Giulio: “Ricerca verità in secondo piano, la priorità è stata normalizzare i rapporti con l’… - ilfattovideo : Regeni, i genitori di Giulio: “Ricerca verità in secondo piano, la priorità è stata normalizzare i rapporti con l’E… -