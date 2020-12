Recovery Fund | ?raggiunto l’accordo tra i 27 paesi Ue sul bilancio

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I leader Ue hannosule il Next Generation EU: lo rende noto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. “Accordo sul Next Generation EU e sul. Ora possiamo cominciare con l’attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale”, scrive Michel. Il presidente ha annunciato che i Ventisette hannosulUe 2021-2027 e, di conseguenza, sugli ultimi passi per adottare Next Generation Eu. Ciò permetterà il via libera all’aumento del massimale delle risorse proprie dell’Unione che costituiscono la garanzia per l’emissione obbligazionaria di 750 miliardi di euro (per sovvenzioni e ...