Pomeriggio Cinque, lacrime in diretta: la morte è devastante

Grandi attimi e grandi momenti di commozione a 'Pomeriggio Cinque'. Le lacrime arrivano in diretta tv e colpiscono anche Barbara D'Urso. Oggi puntata speciale e particolare a 'Pomeriggio Cinque'. Infatti, nel programma in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e condotto da Barbara D'Urso, non si può non parlare di

"Se sono stato campione del Mondo lo devo a lui". Così Fulvio Collovati ricorda Paolo Rossi. L'ex difensore della Nazionale è intervenuto a "Pomeriggio Cinque" per omaggiare il leggendario attaccante ...

Grandi attimi e grandi momenti di commozione a 'Pomeriggio Cinque'. Le lacrime arrivano in diretta tv e colpiscono anche Barbara D'Urso.

Paolo Rossi, il ricordo commosso di Ciccio Graziani: "Ho perso un fratello"

"Ho perso un fratello". Ciccio Graziani fatica a trattenere le lacrime durante il suo ricordo dell'ex compagno e amico Paolo Rossi, scomparso quest'oggi dopo una dura battaglia contro il cancro. A "Po ...

