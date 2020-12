“Non volevo aprire con questa notizia…”. Eleonora Daniele non nasconde la tristezza a inizio puntata (Di giovedì 10 dicembre 2020) puntata molto commovente quella di ‘Storie Italiane’, andata in onda giovedì 10 dicembre. Eleonora Daniele ha cominciato la trasmissione con il volto provato e, prima di presentare tutti gli ospiti, ha immediatamente spiegato il perché di quello stato d’animo. Una bruttissima notizia era infatti giunta da poco in redazione e stava facendo il giro della rete. La conduttrice, una delle prime a dar vita la mattina ad un programma nel piccolo schermo, non ha potuto fare altro che iniziare così. Ieri, 9 dicembre, i telespettatori non hanno invece potuto vedere interamente il programma, come spiegato dalla stessa padrona di casa: “Dobbiamo assolutamente dare la linea per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre”. Per poi aggiungere: “Scusate, ci stanno facendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)molto commovente quella di ‘Storie Italiane’, andata in onda giovedì 10 dicembre.ha cominciato la trasmissione con il volto provato e, prima di presentare tutti gli ospiti, ha immediatamente spiegato il perché di quello stato d’animo. Una bruttissima notizia era infatti giunta da poco in redazione e stava facendo il giro della rete. La conduttrice, una delle prime a dar vita la mattina ad un programma nel piccolo schermo, non ha potuto fare altro che iniziare così. Ieri, 9 dicembre, i telespettatori non hanno invece potuto vedere interamente il programma, come spiegato dalla stessa padrona di casa: “Dobbiamo assolutamente dare la linea per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre”. Per poi aggiungere: “Scusate, ci stanno facendo ...

lxvedieyxung : @cyphvrkiller non volevo diventare famosa non era questo il mio obiettivo volevo solo fare qualcosa che avesse un senso - softirosy : RT @alicemanfrenuzz: volevo dirvi che Francesco deve andare PER CONTRATTO nei programmi televisivi dopo il gf lo hanno fatto tutti ma per v… - F_Capalbo_1911 : @ZZiliani Non volevo credere a ciò che stavo ascoltando.... Arrogante, saccente, presuntuoso e perdente Non si deve… - gustatore : @Smg_1908 Si ma volevo flexarlo a 16 anni, non a 24 quando farò la rinuncia agli studi per raccogliere le cicorie - fiofineline : @sweetlittlebe4r aiuto non volevo farti piangere, ti amo?? -