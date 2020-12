Maradona avrà la sua banconota: L’idea arriva dall’Italia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una proposta ufficiale in Parlamento ed un artista romano che aveva già immaginato la cosa che presto, si farà. Pesos Maradona (Leggo)La proposta arriva da una parlamentare argentina, e sarà discussa con tutta probabilità per inizio 2021, il volto di Maradona sulla banconota da 100 pesos. Un’idea che rende effettivamente, in pieno, cosa sia stato per quel paese, Diego Armando Maradona. Il paese insomma, è pronto a rendere l’ennesimo omaggio al campione, stavolta ancora più istituzionale. L’idea, per la banconota, arriva dall’Italia, Mauro Pallotta, nome d’arte di Maupal, artista romano, aveva esposta qualche mese fa il suo pesos, dedicato a Diego Maradona, e da li nascerà il progetto argentino. Tra ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una proposta ufficiale in Parlamento ed un artista romano che aveva già immaginato la cosa che presto, si farà. Pesos(Leggo)La propostada una parlamentare argentina, e sarà discussa con tutta probabilità per inizio 2021, il volto disullada 100 pesos. Un’idea che rende effettivamente, in pieno, cosa sia stato per quel paese, Diego Armando. Il paese insomma, è pronto a rendere l’ennesimo omaggio al campione, stavolta ancora più istituzionale., per la, Mauro Pallotta, nome d’arte di Maupal, artista romano, aveva esposta qualche mese fa il suo pesos, dedicato a Diego, e da li nascerà il progetto argentino. Tra ...

nikymarcelli : Chissà se la morte di #PaoloRossi, che vinse un mondiale senza usare le mani, condusse una vita senza eccessi e non… - Franci_Baglioni : @storie_italiane buongiono Eleonora la nuova figlia di Maradona Probabilmente avrà avuto pure un bel risarcimento p… - digivaleria85 : Faranno manifestazioni e pianti in tv anche per #PaoloRossi ? No. Perchè lui era un gentiluomo, era intelligente, p… - APruscini : aspettiamo di vedere se, anche Paolo Rossi, avrà in sua memoria uno stadio pubblico.. #Maradona - lightmoon972 : RT @NapoliDaVivere: È ufficiale: il San Paolo si chiamerà Stadio Diego Armando Maradona ed avrà il Museo del Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona avrà Heather Parisi e il flirt con Maradona: «la verità va sempre dimostrata» Corriere della Sera