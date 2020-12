LIVE CSKA Sofia-Roma 3-1, Europa League in DIRETTA: erroraccio di Fazio, doppietta di Ali Sowe (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61? Buona chance per la Roma. Ripartenza guidata da Diawara e Pedro: pallone che giunge a Borja Majoral. L’attaccante spagnolo viene fermato dall’uscita a valanga di Busatto. 59? Mazikou recupera un pallone sulla sinistra e prova a servire Sowe: l’attaccante gambiano non ci arriva di un soffio. 57? Punizione sballata di Bruno Peres dai trenta metri. Tentativo senza troppe pretese da parte del brasiliano. 55? 3-1 CSKA Sofia!! ANCORA Sowe! Errore clamoroso di Fazio che con un retropassaggio mette davanti alla porta l’attaccante gambiano: davanti alla porta non può sbagliare l’ex Juve Stabia. doppietta personale per lui. 54? Azione articolata della Roma: Majoral allarga verso ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61? Buona chance per la. Ripartenza guidata da Diawara e Pedro: pallone che giunge a Borja Majoral. L’attaccante spagnolo viene fermato dall’uscita a valanga di Busatto. 59? Mazikou recupera un pallone sulla sinistra e prova a servire: l’attaccante gambiano non ci arriva di un soffio. 57? Punizione sballata di Bruno Peres dai trenta metri. Tentativo senza troppe pretese da parte del brasiliano. 55? 3-1!! ANCORA! Errore clamoroso diche con un retropassaggio mette davanti alla porta l’attaccante gambiano: davanti alla porta non può sbagliare l’ex Juve Stabia.personale per lui. 54? Azione articolata della: Majoral allarga verso ...

forzaroma : 63' - Cambio anche per il CSKA: esce Sankharé, dentro l'ex Juventus Beltrame #CSKARoma 3-1 - LIVE #ASRoma #UEL - corgiallorosso : LIVE CSKA Sofia-Roma 3-1 (5' Rodrigues, 22' Milanese, 34' 54' Sowe) 62' – Doppio cambio Roma: Karsdorp e Villar per - forzaroma : 59' - Occasione per il CSKA: cross di Mazikou, Sowe manca il pallone da ottima posizione #CSKARoma 3-1 - LIVE #ASRoma #UEL - siamo_la_Roma : ?? #CSKASofia 3-1 ?? #Fazio regala a #Sowe che supera #Boer per la sua doppietta ???? La cronaca in diretta #ASRoma - forzaroma : 55' - Terzo gol del CSKA. Retropassaggio completamente sbagliato di Fazio, che regala il pallone a Sowe: l'ex Chie… -