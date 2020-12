Gimbe, Cartabellotta avverte: “Terza ondata, attenzione alla tempesta perfetta” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “L’imminente passaggio dell’intero Paese nella fascia gialla e l’entusiasmo per il vaccino in arrivo sono gli elementi che possono innescare la tempesta perfetta della terza ondata”.Il presidente di “Gimbe”, Nino Cartabellotta, invita a tenere alta l’attenzione. Anche perché il virus continua a circolare, come risulta dal monitoraggio svolto dalla Fondazione indipendente dal 2 all’8 dicembre che fa registrare un leggero rallentamento nella crescita dei nuovi casi, ma un crollo totale dei tamponi. Oltre135mila i nuovi casi rilevati rispetto alla settimana precedente, 4879 i morti. La pressione sugli ospedali è in calo, ma in 15 Regioni i ricoveri negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva restano sopra la soglia di saturazione. Numeri ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “L’imminente passaggio dell’intero Paese nella fascia gie l’entusiasmo per il vaccino in arrivo sono gli elementi che possono innescare laperfetta della terza”.Il presidente di “”, Nino, invita a tenere alta l’. Anche perché il virus continua a circolare, come risulta dal monitoraggio svolto dFondazione indipendente dal 2 all’8 dicembre che fa registrare un leggero rallentamento nella crescita dei nuovi casi, ma un crollo totale dei tamponi. Oltre135mila i nuovi casi rilevati rispettosettimana precedente, 4879 i morti. La pressione sugli ospedali è in calo, ma in 15 Regioni i ricoveri negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva restano sopra la soglia di saturazione. Numeri ...

Gimbe, Cartabellotta avverte: "Terza ondata, attenzione alla tempesta perfetta" La fondazione invita a non abbassare la guardia: il virus continua a circolare.

Tutte le Regioni verso la zona gialla, ma il Paese rischia la terza ondata: l'avvertimento di Gimbe . I lunghi mesi invernali, l ... Per concludere, Cartabellotta avverte: ...

L'influenza quest'anno fa più paura, perché nel pieno della pandemia l'ondata stagionale rischia di paralizzare gli ospedali . Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, ha dichiarato che la terza ondata Covid di gennaio potrebbe essere molto più grave delle precedenti. "C'è il rischio di una strage se, invece di chiudere la seconda ondata di Covid, facciamo partire la terza", ha ...

