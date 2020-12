Formula 1 e Fia criticano Mazepin: “La questione sarà affrontata internamente dalla Haas” (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Formula 1 e la Fia si sono schierate dalla parte della Haas per criticare il comportamento del loro prossimo pilota Nikita Mazepin, reo di aver pubblicato un video inappropriato sui social network: “Mazepin ha rilasciato pubbliche scuse per la sua cattiva condotta e la questione continuerà a essere affrontata internamente dal team Haas di F1. I principi etici e la cultura diversificata e inclusiva del nostro sport sono della massima importanza per la Fia e la Formula 1”. La sua futura scuderia, la Haas, ha chiarito la sua posizione: “Non perdoniamo il comportamento di Nikita Mazepin nel video recentemente pubblicato sui suoi social media. La questione è trattata internamente e al momento non ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) La1 e la Fia si sono schierateparte della Haas per criticare il comportamento del loro prossimo pilota Nikita, reo di aver pubblicato un video inappropriato sui social network: “ha rilasciato pubbliche scuse per la sua cattiva condotta e lacontinuerà a esseredal team Haas di F1. I principi etici e la cultura diversificata e inclusiva del nostro sport sono della massima importanza per la Fia e la1”. La sua futura scuderia, la Haas, ha chiarito la sua posizione: “Non perdoniamo il comportamento di Nikitanel video recentemente pubblicato sui suoi social media. Laè trattatae al momento non ...

