E’ morto Paolo Rossi | il messaggio straziante di sua moglie Federica

(Di giovedì 10 dicembre 2020): il campione dei Mondiali del 1982 si è spento nella notte, proprio a pochi giorni dalla scomparsa di Maradona.e suain una vecchia fotoE’, ex attaccante, campione del mondo con l’Italia nei Mondiali del 1982. Una notizia che ha letteralmente sconvolto il mondo del calcio. Aveva appena compiuto 64 anni. Era un calciatore dalle doti eccezionali: lo chiamavano Pablito, nello stesso anno in cui vinse i Mondiali con la sua nazionale, si aggiudicò anche il Pallone d’Oro e il titolo di capocannoniere. Un vero fuoriclasse. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha poi fatto parte anche della prima squadra lasciando un segno indelebile nei cuori bianconeri. Dal 1981 al 1985, con la ...

E' morto Paolo Rossi. Lo ha annunciato la moglie, Federica Cappelletti, su Instagram Sono già tanti i messaggi di cordoglio e di sgomento per un indimenticabile campione che ha fatto sognare tutt ...Il mondo del calcio e l'Italia piangono la morte di Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus morto all'età di 64 anni per un male incurabile. Pablito se ne va a pochi giorni di distanza dalla ...