DIRETTA/ CSKA Sofia Roma (risultato finale 3-1): sconfitta indolore per Fonseca! (Di giovedì 10 dicembre 2020) DIRETTA CSKA Sofia Roma. Streaming video e tv della sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020). Streaming video e tv della sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League.

forzaroma : Roma sconfitta indolore, ma le riserve deludono: il Cska Sofia vince 3-1 – FOTO ?? - siamo_la_Roma : ?? #CSKASofia 3-1 ?? #Fazio regala a #Sowe che supera #Boer per la sua doppietta ???? La cronaca in diretta #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #CSKARoma 2-1 ?? Termina il primo tempo a Sofia. Giallorossi sotto di un gol ???? La cronaca in diretta #ASRoma - Italia_Notizie : Diretta Europa League, Cska Sofia-Roma 1-1, pareggia Milanese - siamo_la_Roma : ?? #CSKARoma 2-1 ?? Bulgari nuovamente in vantaggio ???? La cronaca in diretta #ASRoma -