Chi sono i Little Pieces Of Marmelade, finalisti di X Factor 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, va in onda la finale di X Factor: sono arrivati in quattro all’ultimo giro di boa e tra i finalisti ci sono anche i Little Pieces of Marmelade, che proporranno ai giudici “I am the warlus” dei Beatles, “Bullet with butterfly wings” degli Smashing Pumpkins e “Gimme All you love” degli Alabama Shakes. A comporre questo magnifico duo canterino sono Daniele e Francesco. Ma chi sono i Little Pieces of Marmelade? Scopriamolo insieme. Le anticipazioni e gli ospiti della finale Il duo è composto come già detto da Daniele Ciuffreda (in arte DD) e Francesco Antinori, in arte Frankie, il primo ha 24 anni mentre il secondo 25. ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 10 dicembre, va in onda la finale di Xarrivati in quattro all’ultimo giro di boa e tra icianche iof, che proporranno ai giudici “I am the warlus” dei Beatles, “Bullet with butterfly wings” degli Smashing Pumpkins e “Gimme All you love” degli Alabama Shakes. A comporre questo magnifico duo canterinoDaniele e Francesco. Ma chiof? Scopriamolo insieme. Le anticipazioni e gli ospiti della finale Il duo è composto come già detto da Daniele Ciuffreda (in arte DD) e Francesco Antinori, in arte Frankie, il primo ha 24 anni mentre il secondo 25. ...

