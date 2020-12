Cagliari | Di Francesco può sorridere | Pereiro e Simeone guariti dal Covid-19

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Iled Eusebio Dipossono finalmente tornare a. Il tecnico rossoblù, infatti, in vista della prossima partita di Serie A contro l’Inter potrebbe riavere a disposizione Gastone Giovanni, entrambidal-19. Il centrocampista uruguaiano, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, è risultato negativo al terzo tampone e oggi potrebbe iniziare le visite mediche per ottenere l’idoneità agonistica. Il figlio del ‘Cholo’, invece, nelle prossime ore riceverà il via libera che gli permetterà di tornare ad allenarsi e di sfidare i nerazzurri di Antonio Conte. SportFace.

Francesco Fourneau dirigerà Milan-Parma, posticipo in programma domenica sera alle 20.45 e valido per l'11esima giornata di Serie A. Insieme all'arbitro della sezione di Roma gli assistenti Del Giovan ...Cagliari-Inter si giocherà domenica ed Eusebio Di Francesco avrà di nuovo a disposizione un big, tornato oggi ad allenarsi in gruppo.