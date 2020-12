Brunch, concerto e tampone rapido all’ingresso: l’idea di un teatro romano per aprire in sicurezza. “Noi settore più colpito, creatività unica strada” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brunch, musica, ma prima tampone rapido per tutti. È l’iniziativa messa in campo dal teatro Arciliuto, un piccolo e storico teatro a due passi da Piazza Navona, per far fronte alla pandemia e continuare ad aprire le proprie porte. “L’unica cosa che possiamo fare in questo momento è il Brunch domenicale con musica di accompagnamento – spiega Giovanni Samaritani proprietario e gestore dell’Arciliuto – abbiamo aggiunto un test all’ingresso un tampone rapido sia per permettere alle persone di esaminarsi sia per far sì che dentro possano stare più libere”. Il Lazio, infatti, si trova in zona gialla dove è possibile tenere aperti bar e ristoranti fino alle 18. Il meccanismo dell’iniziativa è molto semplice: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020), musica, ma primaper tutti. È l’iniziativa messa in campo dalArciliuto, un piccolo e storicoa due passi da Piazza Navona, per far fronte alla pandemia e continuare adle proprie porte. “L’cosa che possiamo fare in questo momento è ildomenicale con musica di accompagnamento – spiega Giovanni Samaritani proprietario e gestore dell’Arciliuto – abbiamo aggiunto un testunsia per permettere alle persone di esaminarsi sia per far sì che dentro possano stare più libere”. Il Lazio, infatti, si trova in zona gialla dove è possibile tenere aperti bar e ristoranti fino alle 18. Il meccanismo dell’iniziativa è molto semplice: ...

