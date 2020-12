Belen Rodriguez litigio col compagno tra i paparazzi: lei chiama i Carabinieri (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non sono poche le celebrità che hanno un rapporto conflittuale con i fotografi e cercano di tener lontano i paparazzi dalla propria sfera privata. Tra questi Belen Rodriguez, che come riportato dal settimanale “Oggi”, furiosa per gli occhi indiscreti puntati su di lei, si è vista costretta a chiamare i Carabinieri. L’episodio increscioso è avvenuto nella capitale: la soubrette era a passeggio col suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. leggi anche l’articolo —> Belen Rodriguez imprenditrice? Quanto guadagna la showgirl argentina Belen Rodriguez furibonda chiama i Carabinieri, era col fidanzato: cos’è davvero successo Belen Rodriguez ha perso la pazienza con i ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non sono poche le celebrità che hanno un rapporto conflittuale con i fotografi e cercano di tener lontano idalla propria sfera privata. Tra questi, che come riportato dal settimanale “Oggi”, furiosa per gli occhi indiscreti puntati su di lei, si è vista costretta are i. L’episodio increscioso è avvenuto nella capitale: la soubrette era a passeggio col suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. leggi anche l’articolo —>imprenditrice? Quanto guadagna la showgirl argentinafuribonda, era col fidanzato: cos’è davvero successoha perso la pazienza con i ...

