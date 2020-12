Bce | ricalibra interventi | tassi fermi | +500 mld Pepp e reinvestimenti fino al 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. –(Adnkronos) - Come previsto, “alla luce delle ricadute economiche derivanti dalla recrudescenza della pandemia” il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di “re i propri strumenti di politica monetaria”, pur lasciandodi interesse. Infatti - come si spiega nel documento conclusivo del Consiglio - sia isulle operazioni di rifinanziamento principali, che quelli sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. La Bce, inoltre, conferma la previsione “che idi interesse di riferimento si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali”a quando l'inflazione non darà segni concreti di ripresa verso l'obiettivo del ...