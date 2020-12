Auto contromano sulla superstrada | poi il terribile impatto | donna muore sul colpo

SassiLive : CONTROMANO SULLA STRADA STATALE 7 BRINDISI-TARANTO IMPATTA CONTRO ALTRA AUTO: MUORE DONNA DI 84 ANNI - GirWebTV : Ultim'Ora, Tragico incidente sulla SS Brindisi - Taranto. Auto contromano - Grottaglie : Ultim'Ora, Tragico incidente sulla SS Brindisi - #Taranto. Auto contromano - - Ilikepuglia : Brindisi, contromano sulla statale si scontra con un'auto: muore una 84enne - PugliaStream : Imbocca la statale contromano, impatto frontale contro un'altra auto: muore una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contromano

Avrebbe imboccato la superstrada contromano, schiantandosi così contro un’altra macchina che viaggiava in direzione opposta. Per l’anziana conducente di 84 anni non c’è stato nulla da fare ed è decedu ...Avrebbe imboccato la superstrada contromano, schiantandosi così contro un’altra macchina che viaggiava in direzione opposta ...