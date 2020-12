Auto bloccata nel sottopasso allagato a San Pier d’Isonzo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel primo pomeriggio di oggi, 10 dicembre, il personale del NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) regionale è intervenuto in supporto al personale del comando provinciale Vigili del fuoco di Gorizia presso un sottopasso di San Pier d’Isonzo (GO) per un’Autovettura che si era fermata nel passaggio allagato. Giunti sul posto, dopo essersi sincerati che tutti gli occupanti dell’Autovettura fossero usciti ed incolumi i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo spingendolo a braccia all’esterno del sottopasso. Leggi su udine20 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel primo pomeriggio di oggi, 10 dicembre, il personale del NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) regionale è intervenuto in supporto al personale del comando provinciale Vigili del fuoco di Gorizia presso undi San(GO) per un’vettura che si era fermata nel passaggio. Giunti sul posto, dopo essersi sincerati che tutti gli occupanti dell’vettura fossero usciti ed incolumi i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo spingendolo a braccia all’esterno del

Ultime Notizie dalla rete : Auto bloccata Auto bloccata nel sottopasso allagato a San Pier d'Isonzo Udine20 Forza posto di blocco a Terni e ferisce un agente, arrestato, aveva droga

Ha cercato di fuggire all’alt, ferendo un agente a Terni, arrestato In quel momento non sopraggiungeva nessuna auto ...

Danneggia auto con sbarra in ferro: arrestato 25enne

Addosso all'uomo, S.L. nato a Seriate nel 1995 e residente a Trescore Balneario, è stata ritrovata anche una forbice da elettricista di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Sfascia finestrini di un’auto con una sbarra di ferro e cerca di rubare all’interno: arrestato

Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, la polizia è intervenuta in via Celestini a Bergamo dove un uomo, con una sbarra in ferro, aveva danneggiato i finestrini di un’auto e stava rovistando a ...

