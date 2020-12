Angela Merkel in lacrime al Parlamento: “Mi dispiace dal profondo del mio cuore” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel corso di un suo intervento al Bundestag, Angela Merkel è apparsa visibilmente sconvolta e non ha trattenuto le lacrime. Una reazione alquanto inaspettata quella della cancelliera tedesca, che ha deciso di mostrare una versione inedita di sé ai parlamentari e al popolo tedesco. Ma cosa è successo e qual è stata la ragione per cui la Merkel si è commossa così tanto? Angela Merkel appello in lacrime al popolo tedesco L’opinione pubblica è abituata ad una Angela Merkel forte e dai tratti severi, e mai avrebbe immaginato di vederla commossa e in lacrime ad una seduta del Parlamento tedesco. Eppure il fatto si è verificato nel corso dell’ultimo incontro al Bundestag coi parlamentari. Ma cosa ha portato ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel corso di un suo intervento al Bundestag,è apparsa visibilmente sconvolta e non ha trattenuto le. Una reazione alquanto inaspettata quella della cancelliera tedesca, che ha deciso di mostrare una versione inedita di sé ai parlamentari e al popolo tedesco. Ma cosa è successo e qual è stata la ragione per cui lasi è commossa così tanto?appello inal popolo tedesco L’opinione pubblica è abituata ad unaforte e dai tratti severi, e mai avrebbe immaginato di vederla commossa e inad una seduta deltedesco. Eppure il fatto si è verificato nel corso dell’ultimo incontro al Bundestag coi parlamentari. Ma cosa ha portato ...

