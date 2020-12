Sassuolo | il Benevento si avvicina | gli aggiornamenti su Caputo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il tempo stringe, tra due giornisaranno in campo per affrontarsi nel match che aprirà l’undicesima giornata di serie A. Match che Cicciorischia seriamente di dover saltare. L’attaccante neroverde non è ancora tornato in gruppo, limitandosi anche oggi a svolgere un lavoro differenziato insieme a Defrel e Chiriches. Salgono, allora, le quotazioni del giovane Raspadori che potrebbe essere schierato da De Zerbi al centro dell’attacco con Berardi e Boga sugli esterni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.