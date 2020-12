Risultati Champions league, Classifiche/ Diretta gol live: passa la Dea, ora l'Inter! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Risultati Champions league, Classifiche dei gironi e Diretta gol live score delle partite di oggi 9 dicembre per la sesta giornata: Atalanta e Inter in campo. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)dei gironi egolscore delle partite di oggi 9 dicembre per la sesta giornata: Atalanta e Inter in campo.

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Champions Champions League, i risultati in diretta LIVE della sesta e ultima giornata Sky Sport Champions League, Inter-Shakhtar 0-0

CHAMPIONS LEAGUE – Questa settimana vanno in scena le ultime gare della fase a gironi di Champions League. Per il momento hanno staccato un pass per gli ottavi la Juventus e la Lazio, mentre per Atala ...

L'Atalanta espugna Amsterdam e guadagna gli ottavi di Champions

Dopo Juventus e Lazio, anche l'Atalanta stacca il pass per gli ottavi di Champions League. Lo fa vincendo 1-0 ad Amsterdam sul campo dell'Ajax al termine di una partita combattuta in cui gli uomini di ...

