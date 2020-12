Pomeriggio 5, Francesco Chiofalo attacca la ex Selvaggia Roma: “il padre non l’ha abbandonata” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella puntata di oggi, mercoledì nove dicembre, di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso è intervenuto l’ex fidanzato dell’attuale concorrente del GF Vip 5 Selvaggia Roma. Francesco Chiofalo, infatti, ha detto che l’inquilina della casa di Cinecittà ha raccontato delle bugie nell’ultima puntata del reality show di Canale Cinque andata in onda lunedì sette dicembre. Secondo quanto detto dall’ex concorrente di Temptation Island, in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5 insieme ala sua attuale compagna, sembrerebbe che Selvaggia abbia mentito in merito all’abbandono che ha subito da parte del padre. Smentendo, così, la versione che ha raccontato la web influencer Romana. Pomeriggio 5, Francesco ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella puntata di oggi, mercoledì nove dicembre, di5 condotto da Barbara d’Urso è intervenuto l’ex fidanzato dell’attuale concorrente del GF Vip 5, infatti, ha detto che l’inquilina della casa di Cinecittà ha raccontato delle bugie nell’ultima puntata del reality show di Canale Cinque andata in onda lunedì sette dicembre. Secondo quanto detto dall’ex concorrente di Temptation Island, in collegamento con lo studio di5 insieme ala sua attuale compagna, sembrerebbe cheabbia mentito in merito all’abbandono che ha subito da parte del. Smentendo, così, la versione che ha raccontato la web influencerna.5,...

Nella casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha parlato del complicato rapporto con il padre: “Non ho più rapporti con mio padre da una vita. Mio padre non è più stato nella mia vita dall’età di ...

Nella casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha parlato del complicato rapporto con il padre: "Non ho più rapporti con mio padre da una vita. Mio padre non è più stato nella mia vita dall'età di ..."