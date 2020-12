No, Lidl non sta invitando i suoi clienti a completare un sondaggio per vincere un robot da cucina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di una presunta email inviata dalla catena di supermercati Lidl. Il testo recita: «Congratulazioni, oggi sei stato scelto per partecipare a questo sondaggio. Ti ci vorrà solo un minuto e riceverai un fantastico premio: il nuovo Monsiuer Cousine Connect». Si tratta di un robot da cucina che fino al 2019 veniva commercializzato dai supermercati della catena tedesca. Questa notizia è falsa, diffusa con lo scopo di ottenere informazioni personali degli utenti. Invitiamo quindi i nostri lettori a non cliccare su alcun link. Come spiega il sito web di Lidl, infatti, «i concorsi e le attività promozionali di Lidl Italia sono comunicati esclusivamente» ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di una presunta email inviata dalla catena di supermercati. Il testo recita: «Congratulazioni, oggi sei stato scelto per partecipare a questo. Ti ci vorrà solo un minuto e riceverai un fantastico premio: il nuovo Monsiuer Cousine Connect». Si tratta di undache fino al 2019 veniva commercializzato dai supermercati della catena tedesca. Questa notizia è falsa, diffusa con lo scopo di ottenere informazioni personali degli utenti. Invitiamo quindi i nostri lettori a non cliccare su alcun link. Come spiega il sito web di, infatti, «i concorsi e le attività promozionali diItalia sono comunicati esclusivamente» ...

Attivato il nuovo punto tamponi a Legnago nello stabile dell’ex Lidl. Verrà realizzato un nuovo punto tamponi anche nell'ex sede del supermercato a Bussolengo.

