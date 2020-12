Natale: si potrà andare in altra città per raggiungere partner (Di giovedì 10 dicembre 2020) I partner potranno ricongiungersi durante le festività di Natale nel caso in cui gli spostamenti tra diverse città dipendano dal rientro nell’abitazione dell’altro partner. Sarà possibile ricongiungersi “se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”. Il decreto di Natale prevede la possibilità di rientrare alla residenza, al domicilio o all’abitazione nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio. La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ipotranno ricongiungersi durante le festività dinel caso in cui gli spostamenti tra diversedipendano dal rientro nell’abitazione dell’altro. Sarà possibile ricongiungersi “se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”. Il decreto diprevede la possibilità di rientrare alla residenza, al domicilio o all’abitazione nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio. La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla ...

