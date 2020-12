Mes: Magi (+Europa), 'tergiversato in dibattito surreale ora provate a recuperare' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Presidente Conte, il fatto che in quest'aula, nei banchi della destra, ci sia chi pensa di essere credibile parlando di riforma del Mes come di un maggiore rischio di accelerare il default italiano, e che siano gli stessi esponenti politici che hanno teorizzato l'uscita dell'Italia dall'euro; o che ci sia, tra questi banchi, chi pensa di essere credibile come difensore delle prerogative parlamentari o della democrazia, quando prende a modello l'autocrate ungherese Orban, che quelle prerogative ha umiliato e annullato nel suo paese e per il suo popolo: tutto ciò non rende meno grave quello a cui abbiamo assistito in questi mesi per responsabilità della sua maggioranza". Così Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa Azione, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente Giuseppe Conte in vista del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Presidente Conte, il fatto che in quest'aula, nei banchi della destra, ci sia chi pensa di essere credibile parlando di riforma del Mes come di un maggiore rischio di accelerare il default italiano, e che siano gli stessi esponenti politici che hanno teorizzato l'uscita dell'Italia dall'euro; o che ci sia, tra questi banchi, chi pensa di essere credibile come difensore delle prerogative parlamentari o della democrazia, quando prende a modello l'autocrate ungherese Orban, che quelle prerogative ha umiliato e annullato nel suo paese e per il suo popolo: tutto ciò non rende meno grave quello a cui abbiamo assistito in questi mesi per responsabilità della sua maggioranza". Così Riccardo, deputato radicale diAzione, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente Giuseppe Conte in vista del Consiglio ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Più Europa accetta la riformulazione della propria risoluzione chiesta dal governo e si asterrà su quella della ...

