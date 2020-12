Mes | Berardini M5S | ' Crimi e Di Maio spieghino tradimento programma' **

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Questo non è un voto contro il presidente Conte. Noi oggi stiamo solamente dando un indirizzo politico al nostro presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Sarò coerente con ilelettorale del M5S e voterò contro una riforma peggiorativa, che consegnerebbe a qualcuno una pistola carica pronta a fare fuoco sull'Italia". Lo ha detto il deputato M5S Fabio, intervenendo alla Camera in dissenso dal proprio gruppo. "Il ministro degli Esteri Die il capo politicoci dovrebbero spiegare perché vogliono tradire ildel M5S", ha aggiunto.

Colletti, Berardini, Forciniti, Lapia, Maniero, Cabras: ecco chi sono i deputati grillini pronti a intervenire a titolo personale per esprimere il loro voto in dissesno sulla risoluzione di maggioranz ...Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sono sei i deputati M5S che interverranno in Aula a titolo personale, in dissenso dal proprio gruppo, sulle comunicazioni ...