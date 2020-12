Mantovani (Cida): "Manager in task force Recovery? Noi non interpellati" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Labitalia) - "I Manager nella task force per il Recovery Plan? Noi non siamo stati interpellati". Lo sottolinea ad Adnkronos/Labitalia il presidente della Cida (Confederazione di rappresentanza dei Manager pubblici e privati), Mario Mantovani, da poco eletto anche alla guida di Manageritalia, organizzazione di rappresentanza dei Manager del terziario. Il Pnrr, spiega Mantovani, "durerà anni non mesi" e c'è "bisogno di un'organizzazione chiara non solo per la progettazione, ma anche per la fase operativa: vanno potenziate le strutture di controllo dei progetti e quelle deputate a seguire le varie fasi di avanzamento, per le quali ci sono anche molte competenze pubbliche, nei ministeri e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Labitalia) - "Inellaper ilPlan? Noi non siamo stati". Lo sottolinea ad Adnkronos/Labitalia il presidente della(Confederazione di rappresentanza deipubblici e privati), Mario, da poco eletto anche alla guida diitalia, organizzazione di rappresentanza deidel terziario. Il Pnrr, spiega, "durerà anni non mesi" e c'è "bisogno di un'organizzazione chiara non solo per la progettazione, ma anche per la fase operativa: vanno potenziate le strutture di controllo dei progetti e quelle deputate a seguire le varie fasi di avanzamento, per le quali ci sono anche molte competenze pubbliche, nei ministeri e ...

