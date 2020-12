Landi Renzo: joint venture in Egitto per sviluppare mobilità a metano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Landi Renzo ha siglato un accordo in Egitto per lo sviluppo della mobilità sostenibili. L'intesa è con la National Organization for Military Production, controllata dal Ministero della Produzione Militare, per la creazione di una NewCo paritetica al 50% volta alla produzione e vendita in Egitto di componenti e sistemi per la conversione a metano del parco circolante egiziano. L'obiettivo sono almeno 100mila conversioni all'anno. Questa nuova intesa "rafforzerà ulteriormente la già importante presenza di Landi Renzo sul mercato egiziano, il cui Governo si sta da tempo indirizzando verso una mobilità più sostenibile, e farà di Landi Renzo il leader indiscusso delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) -ha siglato un accordo inper lo sviluppo dellasostenibili. L'intesa è con la National Organization for Military Production, controllata dal Ministero della Produzione Militare, per la creazione di una NewCo paritetica al 50% volta alla produzione e vendita indi componenti e sistemi per la conversione adel parco circolante egiziano. L'obiettivo sono almeno 100mila conversioni all'anno. Questa nuova intesa "rafforzerà ulteriormente la già importante presenza disul mercato egiziano, il cui Governo si sta da tempo indirizzando verso unapiù sostenibile, e farà diil leader indiscusso delle ...

