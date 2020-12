I migliori titoli di lancio di sempre | Wipeout Pure su PSP

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Poco prima dell'inizio della scuola, nel 2005, ho speso i soldi che mi sono stati regalati per il compleanno e ciò che rimaneva dalla vendita della mia PS2 (una decisione molto stupida, lo ammetto) per comprare una PSP, il dispositivo che desideravo da quasi un anno. Mentre mio fratello entrava nel negozio per comprare il suo regalo (un fiammeggiante lettore MP3 di Sony), io aspettavo in macchina con mia madre. Non potevo resistere dall'aprire la scatola: ho inserito la batteria nella console, ho provato il laccetto da polso e ho lanciato il gioco più riconoscibile che era incluso nel bundle, ignorando momentaneamente Mercury e Lumines. Eccolo lì,. L'attesa e il sollievo mi hanno quasi fatto svenire. Gli splendidi colori e la velocità di Vineta K, una pista che prevede la guida attraverso un tunnel sotterraneo con l'acqua che sovrasta i ...