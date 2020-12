Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo accusati di “cose incommentabili” da un’associazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Codacons è tornato all’attacco contro il Grande Fratello Vip. Dopo aver presentato un esposto all’Agcom per un televoto, l’associazione in difesa dei diritti dei consumatori se l’è presa con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Qualche settimana da durante il gioco della bottiglia EliGreg e il suo amico speciale dovevano mimare delle posizioni particolari e lei si è messa a sedere sulle cosce dell’ex velino. La scena non è piaciuta al Presidente del Codacons, che sul settimanale Nuovo ha bacchettato l’ex gieffina, ma anche il conduttore, Alfonso Signorini. “Il siparietto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che per pagare una penitenza al gioco della bottiglia hanno mimato determinate posizioni, è davvero incommentabile. Il problema è che certe cose non vanno in onda ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Codacons è tornato all’attacco contro il Grande Fratello Vip. Dopo aver presentato un esposto all’Agcom per un televoto, l’associazione in difesa dei diritti dei consumatori se l’è presa conPretelli. Qualche settimana da durante il gioco della bottiglia EliGreg e il suo amico speciale dovevano mimare delle posizioni particolari e lei si è messa a sedere sulle cosce dell’ex velino. La scena non è piaciuta al Presidente del Codacons, che sul settimanale Nuovo ha bacchettato l’ex gieffina, ma anche il conduttore, Alfonso Signorini. “Il siparietto traPretelli, che per pagare una penitenza al gioco della bottiglia hanno mimato determinate posizioni, è davvero incommentabile. Il problema è che certe cose non vanno in onda ...

