Droga ai Castelli Romani, 6 arresti. Coinvolti anche i fratelli Bianchi già in carcere per l’omicidio di Willy (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I Carabinieri di Roma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Tra i destinatari del provvedimento che dispone l’arresto ci sono anche i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, già in carcere per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro il 6 settembre (leggi l’articolo). “Il provvedimento odierno – fanno sapere dall’Arma – trae origine da un’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri che ha consentito di accertare l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, Artena (RM) e Comuni limitrofi. Gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I Carabinieri di Roma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare innei confronti di 6 persone, ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Tra i destinatari del provvedimento che dispone l’arresto ci sonoGabriele e Marco, già inperdel giovaneMonteiro Duarte, avvenuto a Colleferro il 6 settembre (leggi l’articolo). “Il provvedimento odierno – fanno sapere dall’Arma – trae origine da un’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri che ha consentito di accertare l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, Artena (RM) e Comuni limitrofi. Gli ...

