Da Liverpool ad Amsterdam, l’Atalanta reagisce al cortocircuito (con due piccole dediche, sperando che sia finita) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tiriamo tutti un respirone. Da Liverpool ad Amsterdam, l’Atalanta ha vissuto il periodo forse più folle della sua vita. La sconfitta col Verona, il pareggio coi danesi, e da lì un crescendo da watergate, inclusa una grande dose di autolesionismo. … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tiriamo tutti un respirone. Daadha vissuto il periodo forse più folle della sua vita. La sconfitta col Verona, il pareggio coi danesi, e da lì un crescendo da watergate, inclusa una grande dose di autolesionismo. …

MilenaLazzaroni : RT @paoloigna1: Le polemiche fanno bene evidentemente e la #Dea passa dopo #Liverpool anche ad #Amsterdam con l'#Ajax. Seconda qualificazio… - mastelli93 : #UCL #AjaxAtalanta [0-1]..dopo #Liverpool anche #Amsterdam è espugnata..#Atalanta vince ed è agli Ottavi… - sebethebest : Espugnare Liverpool e Amsterdam non é da tutti. Nel momento forse più buio degli ultimi quattro anni, stupiamo anco… - LeoWolf1992 : RT @PinoVaccaro77: Il 'giocattolo rotto' si è qualificato con grande merito per il secondo anno di fila per gli ottavi di finale di #Champi… - sal_fabri : RT @EnricoTurcato: Ha vinto a Liverpool. Ha vinto ad Amsterdam. Due volte di fila alla fase ad eliminazione diretta della Champions Leagu… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Amsterdam Champions League al 45'- PSG e Liverpool avanti, pareggio ad Amsterdam Il Napoli Online Champions League, l’Atalanta vince anche ad Amsterdam contro l ...

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 Fase a gironi, 6a giornata Mercoledì 9 dicembre 2020 Ajax - Atalanta (D) 0-1 (85' Muriel A) Midtjylland - Liverpool (D) 1-1 (1' Salah L, 62' Scholz rig. M) Paris Saint ...

L'Atalanta espugna Amsterdam e guadagna gli ottavi di Champions

Dopo Juventus e Lazio, anche l'Atalanta stacca il pass per gli ottavi di Champions League. Lo fa vincendo 1-0 ad Amsterdam sul campo dell'Ajax al termine di una partita combattuta in cui gli uomini di ...

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 Fase a gironi, 6a giornata Mercoledì 9 dicembre 2020 Ajax - Atalanta (D) 0-1 (85' Muriel A) Midtjylland - Liverpool (D) 1-1 (1' Salah L, 62' Scholz rig. M) Paris Saint ...Dopo Juventus e Lazio, anche l'Atalanta stacca il pass per gli ottavi di Champions League. Lo fa vincendo 1-0 ad Amsterdam sul campo dell'Ajax al termine di una partita combattuta in cui gli uomini di ...