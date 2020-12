Avellino-Bisceglie, le probabili formazioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Vietato sbagliare. L’Avellino, dopo la figuraccia di domenica con la Virtus Francavilla, avrà l’obbligo di vincere il confronto con il Bisceglie. La formazione irpina, orfana di Piero Braglia, non può assolutamente permettersi ulteriori passi falsi. In panchina ci andrà in vice del tecnico toscano, Domenico De Simone, guarito dal Covid. E’ guarito, o meglio si è trattato di un falso-positivo, l’estremo difensore Pane. Toccherà a lui difendere i pali dell’Avellino nel recupero con i pugliesi. A far da scudo ci saranno Ciancio, Miceli e Luigi Silvestri. Rizzo e Adamo presidieranno le fasce con Aloi e D’Angelo al fianco di Marco Silvestri che raccoglierà l’eredità dello sfortunato De Francesco. In attacco spazio al tandem formato da Fella e Bernardotto. Le probabili ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Vietato sbagliare. L’, dopo la figuraccia di domenica con la Virtus Francavilla, avrà l’obbligo di vincere il confronto con il. La formazione irpina, orfana di Piero Braglia, non può assolutamente permettersi ulteriori passi falsi. In panchina ci andrà in vice del tecnico toscano, Domenico De Simone, guarito dal Covid. E’ guarito, o meglio si è trattato di un falso-positivo, l’estremo difensore Pane. Toccherà a lui difendere i pali dell’nel recupero con i pugliesi. A far da scudo ci saranno Ciancio, Miceli e Luigi Silvestri. Rizzo e Adamo presidieranno le fasce con Aloi e D’Angelo al fianco di Marco Silvestri che raccoglierà l’eredità dello sfortunato De Francesco. In attacco spazio al tandem formato da Fella e Bernardotto. Le...

sportavellino : Avellino-Bisceglie, ecco come e dove vedere il match - TernanaNews : Avellino, De Simone: 'Concentrati sul Bisceglie, non pensiamo alla Ternana' - bilbuliddaa : AS Avellino 1912 - AS Bisceglie - by_the_pool : RT @infobetting: Domani non solo Champions League, si gioca anche in #SerieC con diretta in pay-per-view Avellino-Brescia: -