Zalando, il top manager lascia: "Tocca a mia moglie" (Di martedì 8 dicembre 2020) Rubin Ritter si dimette da ceo di Zalando. "A 38 anni voglio essere un papà presente e lasciare alla mia compagna le chance di carriera"

