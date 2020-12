Violenza sessuale: gli stranieri delinquono 7 volte in più degli italiani. I numeri parlano chiaro (Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Il 25 novembre scorso, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne, le femministe di “Non una di meno” si sono date appuntamento in piazza per rivendicare la loro crociata contro la Violenza di genere, additando la “mascolinità tossica” e il “patriarcato” di mariti e conviventi come fossero gli unici mandanti delle aggressioni. Probabilmente, alle signore capitanate da Giulia Siviero è sfuggito, come al solito, i dati pubblicati dall’Istat sulle violenze contro le donne, dal 2014 al 2019, estratti dal sistema informativo del ministero dell’Interno, ovvero il Sistema di indagine (SDI), il quale raccoglie informazioni sia sui delitti denunciati dai cittadini presso gli uffici competenti (Commissariati di Polizia, Stazioni dei Carabinieri ecc.), sia sui delitti che le Forze di Polizia accertano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Il 25 novembre scorso, per la Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, le femministe di “Non una di meno” si sono date appuntamento in piazza per rivendicare la loro crociata contro ladi genere, additando la “mascolinità tossica” e il “patriarcato” di mariti e conviventi come fossero gli unici mandanti delle aggressioni. Probabilmente, alle signore capitanate da Giulia Siviero è sfuggito, come al solito, i dati pubblicati dall’Istat sulle violenze contro le donne, dal 2014 al 2019, estratti dal sistema informativo del ministero dell’Interno, ovvero il Sistema di indagine (SDI), il quale raccoglie informazioni sia sui delitti denunciati dai cittadini presso gli uffici competenti (Commissariati di Polizia, Stazioni dei Carabinieri ecc.), sia sui delitti che le Forze di Polizia accertano ...

CristinaCmr : RT @francescatotolo: Boom dei reati degli stranieri in Italia: gli immigrati hanno una propensione al crimine 5 volte maggiore degli italia… - SDino59 : RT @francescatotolo: Boom dei reati degli stranieri in Italia: gli immigrati hanno una propensione al crimine 5 volte maggiore degli italia… - SalvoM51 : RT @francescatotolo: Boom dei reati degli stranieri in Italia: gli immigrati hanno una propensione al crimine 5 volte maggiore degli italia… - Sercit1 : RT @francescatotolo: Boom dei reati degli stranieri in Italia: gli immigrati hanno una propensione al crimine 5 volte maggiore degli italia… - FabryFranco_nr2 : RT @francescatotolo: Boom dei reati degli stranieri in Italia: gli immigrati hanno una propensione al crimine 5 volte maggiore degli italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sessuale "Violenza sessuale e aggressione al bar" Tunisino a processo il Resto del Carlino Genovese, foto e video con le vittime inviate agli amici: una collezione

Genovese custodiva gelosamente una collezione di foto e video in compagnia delle sue vittime, che era solito inviare a tutti i suoi amici.

Genovese, centinaia di foto e video di rapporti sessuali inviati agli amici: aveva una “collezione”

Centinaia di foto e video nei quali si vedrebbero le ragazze con cui Alberto Genovese ha avuto un rapporto sessuale da due anni a questa parte ...

Genovese custodiva gelosamente una collezione di foto e video in compagnia delle sue vittime, che era solito inviare a tutti i suoi amici.Centinaia di foto e video nei quali si vedrebbero le ragazze con cui Alberto Genovese ha avuto un rapporto sessuale da due anni a questa parte ...