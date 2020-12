Serie B, derby lombardo Cremonese-Brescia finisce in parità (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel primo dei due match di Serie B oggi in programma Cremonese e Brescia hanno chiuso in parità con il punteggio di 2-2. derby lombardo combattuto fino alla fine da entrambe le compagini in campo. Nessuna delle due ha di certo sfigurato, mostrando ottime idee e grinta agonistica. Pinato, Torregrossa, Celar e Dessena gli autori dei quattro gol allo Zini. Debutto con un punto dunque per Gastaldello che da ieri ha preso il posto di Diego Lopez sulla panchina delle Rondinelle. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel primo dei due match diB oggi in programmahanno chiuso incon il punteggio di 2-2.combattuto fino alla fine da entrambe le compagini in campo. Nessuna delle due ha di certo sfigurato, mostrando ottime idee e grinta agonistica. Pinato, Torregrossa, Celar e Dessena gli autori dei quattro gol allo Zini. Debutto con un punto dunque per Gastaldello che da ieri ha preso il posto di Diego Lopez sulla panchina delle Rondinelle. ITA Sport Press.

