Riforma del Mes, intesa raggiunta sul testo della risoluzione. Silvestri (M5S): "Domani votiamo per il nostro futuro e per continuare a dare fiducia all'Esecutivo"

Intesa raggiunta sul testo della risoluzione sulla Riforma del Mes al vertice di maggioranza di oggi. L'accordo, spiegano fonti dell'Esecutivo, è "soddisfacente per tutti i gruppi". "Penso che domani in aula non ci sarà nessuna problematica, sia alla Camera che al Senato ci saranno i voti per sostenere il Governo, non vedo particolari elementi di tensione. I problemi del M5S sono venuti meno nel momento in cui il M5S ha capito che se il governo va sotto su una cosa del genere va a casa" ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo a un convegno sul Mes organizzato da Eureca. "La forte convinzione del MoVimento 5 Stelle nel non attivare il MES – afferma in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle, Francesco Silvestri (nella foto), tesoriere e membro ...

