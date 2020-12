Quiz Antonio Tajani | sai tutto dell’europarlamentare?

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ami la politica italiana? La biografia e il percorso professionale delle alte cariche di Stato non hanno segreti per te? Esegui allora ile scopri se conosci alla perfezione la vita e carriera del noto giornalista! Venti domande, venti quesiti pensati appositamente per gli appassionati della materia! Dovrai far ricorso a tutta la tua memoria per superare il test. Credi di potercela fare? Cosa aspetti? Si comincia! 1. In quale anno è nato? 1953 1960 1974 2. Dov'è nato? Roma Ancona Pisa 3. In cosa è laureato? Non è laureato Scienze politiche Giurisprudenza 4. In quale università ha conseguito la laurea...