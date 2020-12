Paolo Becchi | Il mito del deficit | in un libro | le scomode verità sullo sviluppo dell' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) È uscito inno ildi economia divulgativa più discusso'anno probabilmente nel mondo, «Ildel» (pubblico) di Stephanie Kelton e i professoria Bocconi si sono affrettati a bocciarlo sui giornaloni nostrani perché Kelton spiega che si possono fare ampipubblici mentre loro ripetono che se stampi moneta crei inflazione per cui con ampipubblici scoppierà l'inflazione. Dove si verifica questo «legame tra moneta e prezzi»? Come si sa, al momento ovunque nei paesi avanzati l'inflazione è zero, i tassi vicini o anche sottozero e isono i maggiori dal 1944! Il mondo però è grande, e in effetti in Sudan il governo ha stampato dinari pari al 50% dei soldi in banca e cash, li ha ...