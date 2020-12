Mango sussurra | chiudi gli occhi e ti senti per sempre così

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Giuseppecon una sinistra nota grave del suo pianoforte – scusandosi persino all’ultimo con il suo pubblico – morì l’8 dicembre 2014 a Policoro per un arresto cardiaco, sul palco, abbagliato dai riflettori in una nitidezza abbacinante verso il buio. A sua moglie Laura aveva confidato di avercullato il desiderio catartico di morire in scena.era nato a Lagonegro il 6 novembre 1954 ed era ormai considerato una delle massime espressioni della musica leggera italiana. Sebbene avesse vissuto una carriera tortuosaera rinomatamente uno degli autori più raffinati nella scrittura; numerosi i nomi illustri che hanno collaborato con lui ( Bertè, Mia Martini, Pravo, Bocelli, Mina, Tiziano Ferro e su tutti Lucio Dalla). Quando il dolore giunge nell’ora più buia e al culmine del suo grado subentra ...