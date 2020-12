Juventus, Giudice Sportivo: multa e inibizione a Nedved e Paratici, ecco perchè (Di martedì 8 dicembre 2020) Juventus – Il derby provoca sicuramente tante emozioni. Lo sanno bene Paratici e Nedved multati dal Giudice Sportivo proprio in occasione del Derby. “Epiteti gravemente insultanti” ed “espressioni irriguardose” verso gli arbitri. Gli episodi sono avvenuti in conseguenza di un mancato fallo fischiato dall’arbitro Orsato in favore di Paulo Dybala. Senza pubblico negli stadi ogni frase pronunciata dalle tribune si sente chiaramente rispetto a prima, il che ha penalizzato i due dirigenti. Juventus, multa e inibizione per Nedved e Partici Per Nedved scatta una multa di 10mila euro e l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 dicembre 2020)– Il derby provoca sicuramente tante emozioni. Lo sanno beneti dalproprio in occasione del Derby. “Epiteti gravemente insultanti” ed “espressioni irriguardose” verso gli arbitri. Gli episodi sono avvenuti in conseguenza di un mancato fallo fischiato dall’arbitro Orsato in favore di Paulo Dybala. Senza pubblico negli stadi ogni frase pronunciata dalle tribune si sente chiaramente rispetto a prima, il che ha penalizzato i due dirigenti.pere Partici Perscatta unadi 10mila euro e l’a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a ...

