Candeggina | conosci il modo giusto di usarla?

(Di martedì 8 dicembre 2020) Laè uno dei prodotti per la pulizia più venduti, perché è economica ed efficace. La si usa per disinfettare i bagni, ma anche la cucina ed è addirittura possibile utilizzarla diluita nell’acqua per lavare insalata o pulire frutta. Laè chimicamente composta da ipoclorito di sodio, un tipo di sale con un grande potere ossidante, ciò vuol dire che è corrosivo, per questo motivo è importante utilizzare lacon molta cautela. Solitamente, lache viene venduta sul mercato contiene ipoclorito di sodio in basse concentrazioni (2%-2,5%), ma se utilizzata in eccesso può causare difficoltà respiratorie, tosse e vomito. A diretto contatto con la pelle, inoltre, può causare irritazioni molto fastidiose. In ogni caso, quanto usata con criterio, laè uno degli ...