Cancro: oltre 6000 morti in più a causa del Covid-19 (Di martedì 8 dicembre 2020) Molti pazienti hanno preferito rinviare le visite ospedaliere a causa della pandemia. Lo studio di Unicancer. LEGGI ANCHE >>> ISS: 80 anni l’età media dei deceduti Covid in Italia Molti sono i pazienti che, a causa della pandemia, hanno preferito restare a casa, rimandando le visite ospedaliere. Di conseguenza, il numero delle diagnosi è drasticamente diminuito. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020) Molti pazienti hanno preferito rinviare le visite ospedaliere adella pandemia. Lo studio di Unicancer. LEGGI ANCHE >>> ISS: 80 anni l’età media dei decedutiin Italia Molti sono i pazienti che, adella pandemia, hanno preferito restare a casa, rimandando le visite ospedaliere. Di conseguenza, il numero delle diagnosi è drasticamente diminuito. L'articolo proviene da YesLife.it.

Massimo21705820 : @QRepubblica @franborgonovo In ITALIA non torna la SANITÀ .... dove oltre che essere alla PARALISI... e GRATUITA pe… - jminne23 : @ArielTe1 Ciao Ariel, in realtà non ho più una macchina. Lavoro a distanza da oltre otto anni come consulente di i… - cherrybonnefoy : a volte mi chiedo il perché dei problemi nella mia vita, poi mi ricordo che oltre ad essere cancro sono pure ascend… - Carmela_oltre : RT @FiorellaMannoia: Che triste primato! Anche di questo si dovrebbe parlare nelle scuole, ma nessuno dice niente. Questo è un cancro! http… - aureumelio : @DiegoFusaro LE MASCHERINE GENERANO ANCHE INFIAMMAZIONE POLMONARE E ANCHE CANCRO.OLTRE AD ESSERE UN SIBOLO DI OBBEDIENZA E ISOLAMENTO -

Ultime Notizie dalla rete : Cancro oltre Tumore allo stomaco. Oltre mille decessi in meno dal 2015. Ma il 20% dei pazienti non sopravvive per malnutrizione Quotidiano Sanità NBA, Carmelo Anthony vuole il n°7 a Portland: la storia commovente dell'OK di Brandon Roy

Quando nei giorni scorsi Carmelo Anthony — indossato per un anno il doppio zero — ha confessato “il bisogno di tornare ad avere il suo n°7”, la notizia a Portland e dinto ...

La ragazzina che è sopravvissuta a un cancro terribile

Il tumore aveva invaso il 95% delle sue ossa. Ha subito oltre 60 trasfusioni e due arresti cardiaci. I medici le avevano dato il 20% di sopravvivenza ...

Quando nei giorni scorsi Carmelo Anthony — indossato per un anno il doppio zero — ha confessato “il bisogno di tornare ad avere il suo n°7”, la notizia a Portland e dinto ...Il tumore aveva invaso il 95% delle sue ossa. Ha subito oltre 60 trasfusioni e due arresti cardiaci. I medici le avevano dato il 20% di sopravvivenza ...