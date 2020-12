Barcellona-Juventus 0-3: catalani travolti. Tabellino e Highlights (Di martedì 8 dicembre 2020) I bianconeri espugnano il Camp Nou con una doppietta di Ronaldo e un’acrobazia di McKennie Barcellona-Juventus: Tabellino e Highlights Barcellona-Juventus 0-3, Cronaca, Tabellino ed Highlights Barcellona-Juventus: Tabellino e Highlights – Non per la qualificazione ma di certo per l’onore e la possibile vittoria del girone. La Juventus scende in campo al Camp Nou per rifarsi della sconfitta casalinga con il Barcellona nella partita di andata e magari per evitare lo spauracchio Bayern Monaco, Manchester City e Liverpool ai sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Andrea Pirlo schiera gli uomini migliori tentando di espugnare il tempio ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020) I bianconeri espugnano il Camp Nou con una doppietta di Ronaldo e un’acrobazia di McKennie0-3, Cronaca,ed– Non per la qualificazione ma di certo per l’onore e la possibile vittoria del girone. Lascende in campo al Camp Nou per rifarsi della sconfitta casalinga con ilnella partita di andata e magari per evitare lo spauracchio Bayern Monaco, Manchester City e Liverpool ai sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Andrea Pirlo schiera gli uomini migliori tentando di espugnare il tempio ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? - OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - paam1972 : RT @LuTerronPower: Barcellona 0 Juventus 3 #BarcaJuve - Axlovic : RT @GoalItalia: Le pagelle di #BarçaJuve: ?? CR7 senza età ? Buffon paratutto ?? McKennie si conferma ????? Lenglet disastroso [@romeoagresti]… -