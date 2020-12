Alessandro Borghese indagato: la storia delle fatture false e a sua difesa (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Borghese, lo chef star di trasmissioni famossisime come 4 ristoranti ha ricevuto un avviso di garanzia per una storia di fatturazioni false all’interno di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Anche la moglie di Borghese Vilma Olivieri è indagata. Lui però spiega in un’intervista al Corriere di essere stato “fregato” da un parente e di non “entrarci”: «Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece…» Borghese, perché lei è indagato? E che c’entra questo suo parente? «L’ho conosciuto quando mi sono fidanzato con mia moglie nel 2009. Me l’ha presentato lei e lui ha cominciato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la società. Lavorava in un grande studio qui a Milano e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020), lo chef star di trasmissioni famossisime come 4 ristoranti ha ricevuto un avviso di garanzia per unadi fatturazioniall’interno di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Anche la moglie diVilma Olivieri è indagata. Lui però spiega in un’intervista al Corriere di essere stato “fregato” da un parente e di non “entrarci”: «Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece…», perché lei è? E che c’entra questo suo parente? «L’ho conosciuto quando mi sono fidanzato con mia moglie nel 2009. Me l’ha presentato lei e lui ha cominciato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la società. Lavorava in un grande studio qui a Milano e ...

