Vicenza | incosciente in monopattino elettrico in Autostrada | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ennesimoavvistato in. Questa volta all'uscita dell'A4 di Montecchio Maggiore, in provincia di. Il camionista che riprende la scena è scioccato e non riesce a credere ai suoi occhi. L'uomo se ne va in giro tranquillo, come se fosse la cosa più normale al mondo: supera il casello e non si ferma. Guarda tutti iRoma Tangenziale NoneSuv Tallin NoneSorpasso Velocita? None