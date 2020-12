“Un mondo di Suoni”, domani a Dugenta accensione dell’Albero di Natale e delle Luminarie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDugenta (Bn) – “Con la tenacia e lo spirito di sacrificio che contraddistinguono il popolo Sannita, il Comune di Dugenta, grazie all’impegno profuso dal Sindaco Clemente Di Cerbo, dalla Giunta e dall’intera Amministrazione, si appresta a regalare un Natale di emozioni ai propri cittadini, ovviamente nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale previste dai Decreti e dalla Ordinanze emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19?. Si apre così una nota del comune di Dugenta. “domani, mercoledì 8 dicembre 2020, alle ore 18:30, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione, avrà luogo la tradizionale accensione del Grande Albero di Natale di Piazza dell’Unità e delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Con la tenacia e lo spirito di sacrificio che contraddistinguono il popolo Sannita, il Comune di, grazie all’impegno profuso dal Sindaco Clemente Di Cerbo, dalla Giunta e dall’intera Amministrazione, si appresta a regalare undi emozioni ai propri cittadini, ovviamente nel pieno rispettonorme di distanziamento sociale previste dai Decreti e dalla Ordinanze emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19?. Si apre così una nota del comune di. “, mercoledì 8 dicembre 2020, alle ore 18:30, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione, avrà luogo la tradizionaledel Grande Albero didi Piazza dell’Unità e...

